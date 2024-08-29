Синоптики рассказали украинцам, какой будет погода в последние дни лета

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Украине в последние дни лета. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в пятницу, 30 августа, по стране будет сухо и жарко. Кратковременные дожди с грозой ожидаются местами только в южных регионах. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 15-20, на юге до 23 тепла. Днем плюс 28-33. На высокогорье Карпат ночью 10-15 тепла, днем плюс 14-19.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 17-19, днем 30-32 тепла.

В субботу, 31 августа, на большей части территории нашей страны должно быть сухо, только на юге местами пройдут кратковременные дожди с грозой. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, на юге и востоке страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 15-20, на юге до 23 тепла. Днем плюс 28-33.

В украинской столице послезавтра будет сухо. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью плюс 18-20, днем 30-32 тепла.

Ранее ученые выяснили, как жара влияет на экономику.