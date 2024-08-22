Стало известно, почему некоторые животные стали травоядными

Эксперты из университета Аризоны в США узнали о животных кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что была обнаружена связь между температурой тела животного и вероятностью того, что оно перейдет на растительную диету.

Во время опыта ученые оценили данные по 1 712 видам животных.

Была найдена устойчивая закономерность: существа с более высокой температурой тела чаще всего эволюционировали в травоядных.

Указывается также, что такая связь сохранялась не только среди млекопитающих, но и всех прочих групп наземных позвоночных.

Добавляется, что связь между температурой тела и рационом связана с проблемами пищеварения при поедании растений.

Поясняется, что высокий уровень тепла в организме может быть необходим для поддержки кишечных бактерий, которые расщепляют целлюлозу.

Ученые говорят: «Температура тела является своего рода требованием для развития травоядной диеты. Мы не видели ни одного травоядного, у которого не была бы высокая температура тела. Обычно температура тела превышала 30 градусов».

Сказано, что травоядность возникла сравнительно недавно: четвероногие появились на нашей планете более 350 миллионов лет назад, а все существующие сегодня группы травоядных менее 110 миллионов лет.

Информируется, что время возникновения питающихся только растениями животных совпало с распространением цветковых растений.

Оказалось, что травоядность является нестабильной чертой с точки зрения эволюции: исследователи фиксировали многочисленные случаи, когда виды возвращались от травоядности обратно к плотоядности. Так, в Центральной Америке поющие мыши Олстона отказались от растительной диеты своих предков и перешли на питание насекомыми. Причина такой нестабильности пока неизвестна.

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