Погода принесет украинцам еще немного мучений

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в среду, 21 августа, в большинстве областей нашей страны сохранится сухая жаркая погода, лишь в западных областях днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Ночью плюс 15-20, на побережье морей до 23 тепла. Днем в западных областях плюс 29-34, на остальной территории Украины прогреется до 35-37 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Ночью плюс 18-20, днем до 35 тепла.

Также информируется, что в четверг, 22 августа, в западных, местами северных, Винницкой, юго-восточных областях и в Крыму пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер восточный с переходом в большинстве областей на северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 16-21, на юге до 23 тепла. Днем в южных регионах, восточных и большинстве центральных областей прогреется до плюс 35-37, на остальной территории Украины будет 28-33 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков, но днем местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью около плюс 20, днем 29-31 тепла.

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