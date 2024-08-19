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Новости > Американцы начали тестировать лекарство от старости

Американцы начали тестировать лекарство от старости

Александр Панько
19.08.24 16:46
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Американцы начали тестировать лекарство от старости

Эксперты из американской компании Telomir Pharmaceuticals изобрели лекарство от старости. Они уже начали тестировать его, передает ABC7.

С помощью нового препарата ученые хотят замедлить или даже обратить вспять старение организма.

Опыты проходят на собаках.

Сообщается, что доктор Кристофер Чепмен в сотрудничестве с доктором Майклом Ройзеном из Кливлендской клиники испробовали новый препарат, направленный на удлинение теломерных колпачков на стволовых клетках человека.

Информируется, что , если увеличить теломеры, то тело сможет воспроизводить стволовые клетки и продолжать восстанавливать их, так что пациент сможет буквально помолодеть.

Известно, что эффект от этого лекарства уже испытали на себе две пожилые собаки – немецкая овчарка Зевс, у которой диагностировали рак, и ньюфаундленд Бенсон, страдающий артритом. Утверждается, что после приема чудо-таблеток состояние их здоровья улучшилось на глазах.

В эксперименте принимают участие десять собак, а результаты будут обнародованы в следующем году.

Ожидается, что в дальнейшем лекарство принесет пользу и людям.

Резюмируется, что доклинические данные, полученные в ходе предыдущего исследования клеток человека в искусственных условиях, показали, что теломеры удлиняются на 200%.

Ранее австралийцы перечислили основные принципы долголетия.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, старость

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