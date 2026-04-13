Зеленский сообщил важные новости по вопросам безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил важные новости. По его словам, наша страна находится в коммуникации по вопросам безопасности со многими странами Ближнего Востока и Персидского залива, при этом готовится основа для более глубоких соглашений по безопасности в Европе.

Глава государства поведал о результатах доклада секретаря СНБО Рустема Умерова по итогам первого этапа работы с партнерами в ближневосточном регионе.

Говорится: «Важно, что украинская военная экспертиза признается, а боевой опыт наших воинов становится сильной частью защиты партнеров. Каждый народ заслуживает безопасности, и мы готовы оперативно и эффективно поддерживать тех, кто поддерживает наше государство и независимость».

Добавляется, что это касается защиты от ударных и других типов беспилотников в небе, а также решения задач безопасности на море.

Подчеркивается, что опыт Украины в Черном море может быть применен и на других глобально важных морских путях.

Информируется: «На этом этапе Украина находится в коммуникации по вопросам безопасности с Саудовской Аравией, Эмиратами, Катаром, Иорданией, Турцией, Сирией, Оманом, Кувейтом и Бахрейном. Есть запросы по взаимодействию с Ираком».

Указывается также, что обсуждался потенциал совместной работы с государствами Кавказа, а также Восточной и Юго-Восточной Азии.

Резюмируется: «Есть содержательные запросы от государств Африки. Готовим основу и для более глубоких соглашений по безопасности в Европе – уже на этой неделе рассчитываем достичь результатов. Поручил секретарю СНБО Украины финализировать проекты нескольких новых соглашений по безопасности и готовить их к подписанию».

