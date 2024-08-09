В наземном транспорте Киева перестали работать валидаторы

В наземном общественном транспорте Киева сегодня, 9 мая, перестали работать валидаторы. Над решением временной проблемы уже трудятся специалисты. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что причина сбоя — техническая, и сбой в работе валидаторов временный.

Вместе с тем, в администрации объяснили пассажирам, как сейчас можно оплатить проезд в трамваях, автобусах и троллейбусах.

«Пока оплатить проезд в наземном общественном транспорте можно только через сервис виртуальной валидации в городском приложении Киев Цифровой», — передали в КМВА.

Также в администрации обратили внимание, что пока будут продолжаться восстановительные работы, пассажиров не будут штрафовать, поскольку «контролеры предупреждены о технической неисправности».

Напомним, в Киеве столкнулись трамваи — есть пострадавшие.