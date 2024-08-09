Синоптики говорят, что погода продолжит интриговать украинцев

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят о том, что в ночь на пятницу, 9 августа, на крайнем западе нашей страны, а днем в западных, Житомирской, Винницкой, местами Киевской областях пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории Украины будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью плюс 13-18, днем 24-29 тепла, в западных областях плюс 21-26. На юге ночью 16-21 тепла, днем плюс 28-33. На высокогорье Карпат ночью 9-14 тепла, днем плюс 16-21.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 26-28 тепла.

Специалисты также информируют, что в субботу, 10 августа, по всей территории страны пройдут небольшие кратковременные дожди, местами ожидается гроза. Ночью в южных и восточных, днем в большинстве западных областей будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 13-18, на юге 16-21 тепла, днем плюс 22-27, на юге и юго-востоке страны 27-32 тепла.

В украинской столице послезавтра прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 тепла.

Ранее мы писали, что на Украину вновь надвигается жара – названа дата.