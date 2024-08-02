Названы продукты, которые приближают старость

Российский иммунолог Андрей Мартюшев-Поклад поведал о том, какие продукты ускоряют процесс старения организма. Они повышают риск возникновения серьезных заболеваний.

По его словам, это глютен, трансжиры и фруктоза.

Специалист говорит: «Есть продукты, которые гарантированно запускают ускоренное старение организма, которое может проявляться в хроническом воспалении».

Поясняется: «К ним относятся вещества, входящие в состав фастфуда, легкоусвояемые углеводы, в том числе фруктоза и крахмал, трансжиры, рафинированные растительные масла, особенно те, что подверглись повторному нагреванию, и глютен».

Также отмечается, что перечисленные продукты запускают все известные механизмы ускоренного старения: и хронический дистресс, и хроническое воспаление, и инсулинорезистентность, и нарушение выработки энергии на уровне клеток (дисфункцию митохондрий).

Эксперт сказал: «При этом важно учитывать, что один и тот же механизм может проявляться по-разному у разных людей. Так, хроническое воспаление у одного человека может проявиться в виде сердечнососудистого заболевания, у другого в виде аутоиммунного заболевания, у третьего в виде злокачественной опухоли, у четвертого в виде нейродегенеративного заболевания, например, паркинсонизм и болезнь Альцгеймера».

Резюмируется: «Если вы хотите избежать тяжелых хронических болезней, то в первую очередь отказывайтесь от фастфуда и рафинированных, по своей сути искусственных, продуктов в пользу цельных животных и растительных продуктов».

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