В Украине начали тестировать новое приложение «Мрія»

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в Украине начали тестировать приложение «Мрія».

«„Мрія“ станет важным инструментом для трансформации всех образовательных систем мира. И уже сегодня первые 40 школ по всей Украине начинают тестировать наш образовательный game changer», — отметил он.

По словам министра, одна из основных задач «Мрії» — это показать скорость, эффективность и собственное развитие в приложении. В ходе тестирования проводится испытание журналов, плана дня, библиотеки контента, чатов с родителями и учащимися.

«Наша задача — создать настолько удобный и популярный продукт, что школы будут конкурировать за скорость внедрения „Мрії“», — заявил Федоров.

Напомним, в «Дії» появилось удостоверение ветерана.