Американцы озвучили восемь факторов долголетия

Эксперты из университета Тафтса в США назвали восемь факторов здорового долголетия. Стало известно, в чем секрет.

Во время своей работы ученые оценили информацию о состоянии здоровья 5 682 взрослых людей, средний возраст которых составил 56 лет.

Указывается, что добровольцы прошли необходимые медицинские осмотры и сдали образцы крови для оценки соответствия их биологического и фактического возраста.

Кроме этого, подопытных попросили рассказать о своих пищевых привычках и физической активности.

В итоге оказалось, что поведенческими факторами потенциального здорового долголетия выступают сбалансированное питание, физическая активность, качественный сон и отрицательный статус курения.

Информируется, что о здоровье людей, приближающихся к пожилому возрасту, свидетельствуют нормальные индекс массы тела и кровяное давление, а также надлежащие уровни холестерина и глюкозы в крови.

Подчеркивается, что несоблюдение принципов здорового долголетия часто приводит к ускоренному биологическому старению, то есть изнашиванию органов и систем.

Сообщается, что отследить эти нежелательные изменения может мониторинг метилирования ДНК.

Говорится, что с возрастом метилирование одних участков ДНК возрастает, а других, наоборот, уменьшается, что может приводить к снижению активности нужных генов и к повышению экспрессии генов, которые должны быть заглушены.

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