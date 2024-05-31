На Алтае горела резиденция Путина, — СМИ

В неофициальной резиденции российского диктатора Владимира Путина, находящейся на Алтае, произошел пожар. Одно из зданий почти полностью сгорело в результате пожара. Об этом сообщила Сирена, опубликовав фото.

Отмечается, что резиденцию замаскировали под санаторно-курортный комплекс Алтайского подворья, принадлежащего Газпрому. Впервые информация о засекреченном строительстве санатория появилась в 2010 году.

Местные российские оппозиционеры не раз заявляли о связи этого комплекса с главой Кремля.

В СМИ появлялась информация о том, что там находится один из бункеров Путина, куда он мог прилетать во время пандемии COVID.

Напомним, Навальный умудрился «взорвать» интернет, даже находясь в тюрьме.