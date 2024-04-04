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Новости > В Чехии назвали большую ошибку ЕС и НАТО относительно войны в Украине

В Чехии назвали большую ошибку ЕС и НАТО относительно войны в Украине

Агата Кловская
04.04.24 16:50
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В Чехии назвали большую ошибку ЕС и НАТО относительно войны в Украине

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский считает, что большой ошибкой является отсутствие у Европейского союза и НАТО стратегии в отношении РФ. Об этом Липавский сказал в интервью Deutsche Welle.

«Общих дебатов о нашей стратегии в отношении России не ведут ни в НАТО, ни в ЕС. Я считаю это ошибкой. Я считаю, что мы должны вести такие дебаты. Во время такой дискуссии нужно обсуждать и то, как должна закончиться война в Украине», — сказал он.

Он перечислил принципы суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, Будапештский меморандум 1991 года и отметил, что, если «нет такой реальной стратегии», надо придерживаться принципов, которые есть.

Как пишет издание, отдельно министр выделил принцип, согласно которому государство и народ Украины должны иметь право голоса при принятии решения о будущем мире с Россией.

«Самой большой ошибкой, которую мы, Запад или ведущие силы, могли бы сделать, было бы навязывать или диктовать Украине какое-либо решение, не пригласив ее к участию в этом процессе. Они почувствуют себя преданными, а это не приведет к прочному и справедливому миру и безопасности в Европе», — подчеркнул Липавский.

По его мнению, замороженный конфликт не принесет Европе мира.

«Меня не радует, когда я слышу о замораживании конфликта, потому что в Украине конфликт был заморожен с 2014 года, а нынешняя война — это просто продолжение замороженного конфликта, который начался в 2014 году. Поэтому, на мой взгляд, это не принесет справедливого и прочного мира на европейском континенте», — считает он.

Липавский добавил, что война в Украине стала следствием более масштабной проблемы — российского империализма.

«Настоящая проблема — это идея, что лидер Кремля, будь то Путин или кто-то другой, может пойти, захватить кусок территории грубой силой и провозгласить: „Это мое“», — пояснил Липавский.

Он напомнил о действиях Кремля в Крыму, Грузии, Приднестровье и указал, что российская пропаганда уже нацелилась на страны Балтии, Польшу и даже Чехию.

«Поэтому нам нужно обезопасить Европу, ЕС, Чехию, а простое стремление к замораживанию безопасности не принесет. Но я не исключаю никаких сценариев, конечно, многое может произойти», — сказал министр.

Напомним, Столтенберг сказал, что даст Украине безопасность после окончания войны.

Тэги: Евросоюз, Чехия, НАТО, война в Украине

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