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Новости > Названы самые полезные виды рыб

Названы самые полезные виды рыб

Александр Панько
05.04.24 05:47
119
Названы самые полезные виды рыб

Эксперты из Кембриджского университета в Великобритании назвали самые полезные виды рыб. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что тихоокеанский и перуанский анчоус, атлантическая сельдь, скумбрия, килька и путассу (род рыб семейства тресковых) содержат больше витамина В12, железа и омега-3, чем лосось.

Во время своей работы британцы оценили содержание питательных веществ в мелкой дикой рыбе и лососе.

В итоге ученые узнали о том, что шесть из девяти важнейших для здоровья пищевых компонентов (кальций, йод, железо, омега-3, витамин В12 и витамин А) содержатся в анчоусах, атлантической сельди, скумбрии, кильке и путассу в больше концентрации, чем в лососе.

Сказано, что в филе дикой рыбы было более чем в пять раз больше кальция, чем в филе лосося, а концентрация йода – в четыре раза выше.

Также сообщается, что количество витамина D в дикой рыбе и лососе было примерно одинаковым. Тем не менее, в лососе было больше селена и цинка, которые способствую укреплению иммунной функции.

Резюмируется, что рыбу и морепродукты важно сочетать с другими типами пищи (такими как свежие фрукты, овощи и цельные злаки) для получения максимальной пользы.

Ранее американцы озвучили диету для психического здоровья.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука, рыба

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