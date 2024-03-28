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Новости > В США разбился боевой вертолет Apache

В США разбился боевой вертолет Apache

Агата Кловская
28.03.24 11:09
129
В США разбился боевой вертолет Apache

В США произошло громкое ЧП. О нем сообщают представители базы Форт-Карсон.

Информируется о том, что ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в штате Колорадо во время учений.

В результате инцидента пострадали двое военнослужащих.

Говорится: «Вертолет AH-64E Apache потерпел крушение во время проведения планового учения на базе. Двое военных с базы Форт-Карсон получили ранения».

Уточняется, что данный вертолет числился за бригадой армейской авиации 4-й пехотной дивизии.

Пострадавшие военные с легкими ранениями были госпитализированы.

Ранее самолет упал на парк жилых фургонов в США.

Тэги: США, авиакатастрофа, мир, вертолет

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