В США разбился боевой вертолет Apache

В США произошло громкое ЧП. О нем сообщают представители базы Форт-Карсон.
Информируется о том, что ударный вертолет AH-64E Apache потерпел крушение в штате Колорадо во время учений.
В результате инцидента пострадали двое военнослужащих.
Говорится: «Вертолет AH-64E Apache потерпел крушение во время проведения планового учения на базе. Двое военных с базы Форт-Карсон получили ранения».
Уточняется, что данный вертолет числился за бригадой армейской авиации 4-й пехотной дивизии.
Пострадавшие военные с легкими ранениями были госпитализированы.
Ранее самолет упал на парк жилых фургонов в США.