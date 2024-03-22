У вьетнамца из желудка извлекли… живого угря

Во Вьетнаме из желудка 34-летнего мужчины достали живого угря. Об этом пишет издание Oddity Central.

Сообщается о том, что бедолага попал в больницу с сильной болью в животе.

Медики провели вьетнамцу рентген и УЗИ, которые обнаружили инородное тело в его в брюшной полости.

Выяснилось, что в желудке человека находился живой угорь длиной тридцать сантиметров.

Информируется, что операция прошла успешно, после чего мужчина понемногу пришел в норму.

Примечательно, что на вопрос врачей о том, как рыба попала в его организм, он не смог ответить вразумительно.

Медики называют чудом то, что угорь был живым, ведь рыба могла начать разлагаться, что могло бы привести к серьезным осложнениям, опасным для жизни.

Ранее бактерии пожирающие плоть оставили американку без рук и ног.