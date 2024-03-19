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Новости > В российской глубинке участковый держал жителей села в клетке

В российской глубинке участковый держал жителей села в клетке

Александр Панько
19.03.24 15:04
69
В российской глубинке участковый держал жителей села в клетке

Настоящая жесть произошла в селе Янракыннот на Чукотке в России. Тут полицейский сажал людей в клетку.

Подробности поведала местная прокуратура.

Сообщается о том, что в 2018-2020-х годах участковый уполномоченный полиции из отделение «Провиденское» сажал односельчан в самодельную металлическую клетку площадью менее одного квадратного метра.

Отморозок установил ее около своего служебного кабинета и в общей сложности поместил туда девять женщин и пять мужчин.

Выяснилось, что так он наказывал местных жителей за проступки: плохое поведение и пьянство.

В итоге одной из задержанных полицейский сломал руку, после чего в отношении него возбудили уголовное дело.

Резюмируется, что мужчина был уволен из органов внутренних дел, в его телефоне нашли фотографии и видео с потерпевшими, но свою вину он продолжил отрицать.

Ранее испанскую тревел-блогершу изнасиловали 7 индийцев на глазах у ее мужа.

Тэги: Россия, мир, криминал, садизм

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