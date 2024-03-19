В российской глубинке участковый держал жителей села в клетке

Настоящая жесть произошла в селе Янракыннот на Чукотке в России. Тут полицейский сажал людей в клетку.
Подробности поведала местная прокуратура.
Сообщается о том, что в 2018-2020-х годах участковый уполномоченный полиции из отделение «Провиденское» сажал односельчан в самодельную металлическую клетку площадью менее одного квадратного метра.
Отморозок установил ее около своего служебного кабинета и в общей сложности поместил туда девять женщин и пять мужчин.
Выяснилось, что так он наказывал местных жителей за проступки: плохое поведение и пьянство.
В итоге одной из задержанных полицейский сломал руку, после чего в отношении него возбудили уголовное дело.
Резюмируется, что мужчина был уволен из органов внутренних дел, в его телефоне нашли фотографии и видео с потерпевшими, но свою вину он продолжил отрицать.
Ранее испанскую тревел-блогершу изнасиловали 7 индийцев на глазах у ее мужа.