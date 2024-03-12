В мире ожидается рост цен на бананы – названа причина

В мире предрекают рост цен на бананы. Об этом сказано в публикации ВВС.

Отмечается, что произойдет это из-за изменений климата.

Об этом поведал эксперт Всемирного форума по бананам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаль Лю.

Как отмечает специалист, глобальное потепление может привести к уничтожению урожая бананов в некоторых местах, поскольку эта ягода является чувствительной к изменению температуры.

Поясняется, что в более теплой среде ускоряется распространение различных болезней.

Он сказал: «Как только плантация заражается, гибнут все банановые деревья. От этого чрезвычайно трудно избавиться».

Добавим, что среди прочих факторов, которые могут привести к подорожанию бананов, упоминается рост цен на удобрения, энергию и транспорт, а также дефицит кадров в отрасли.

Ранее американский кардиолог назвал фрукты, полезные для сердца.