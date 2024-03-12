Названо «самое страшное животное»

Ученые из университета Западного Онтарио в Канаде поведали, кого больше всего боятся животные, в том числе и хищные, живущие в Африке. Появились данные их отчета.

Так, в ходе своем работы эксперты включали записи голосов различных зверей и человеческой речи в саванне и наблюдали за реакцией представителей африканской фауны.

Удивительно, но, в итоге, выяснилось, что сразу 95% животных склонны покидать свои места нахождения и спасаться бегством, как только слышали звуки разговоров человека.

Исследователи говорят, что голос человека способен напугать львов, слонов, носорогов, жирафов, леопардов, гиен, зебр и бородавочников.

Примечательно, что в такой ситуации все они оставляют водоемы, только бы сделать все, чтобы не встречаться с людьми.

Один из членов команды Майкл Клинчи рассказал: «Страх перед людьми укоренился и широко распространен. Существует идея, что животные привыкнут к людям, если на них не будут охотиться. Но мы доказали, что это не так».

Оказалось, например, что запись львиного рыка так сильно разозлила одного слона, что тот нашел и растоптал научное оборудование.

Резюмируется, что проблема взаимоотношений между людьми и дикой фауной будет усугубляться, поскольку человек постепенно занимает все больше природных территорий.

Ранее было доказано, что животные тоже умеют дружить.