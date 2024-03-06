Зеленский просит оружие, а не войска, — Кирби

Президент Владимир Зеленский никогда не просил, чтобы войска западных государств воевали за Украину, а выражал потребность только в оружии. Об этом на брифинге во вторник, 5 марта, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что американский Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование для Украины, чтобы Соединенные Штаты «могли продолжать мощное лидерство и поддержку в коалиции из более чем 50 государств».

В то же время Кирби отметил, что президент США Джо Байден с начала вторжения РФ подчеркивал: «Американские войска не будут воевать на территории Украины».

«И вы знаете, президент Зеленский не просит этого, он лишь просит об инструментах и способностях. Он никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну. Он и его войска сами хотят это делать, но им нужны инструменты», — добавил чиновник.

Напомним, в США прокомментировали ситуацию с помощью Киеву.