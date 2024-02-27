Чехия также отказалась отправлять свои войска в Украину

Чехия не хочет отправлять своих солдат на войну в Украину. Об этом поведал премьер-министр страны Петр Фиала

Произошло это на пресс-конференции после переговоров в Праге с польским коллегой Дональдом Туском.

Чиновник сказал: «Ни о каком направлении чешских военнослужащих в Украину речь не идет».

Ожидается, что Петр Фиала и Дональд Туск примут участие во встрече премьеров стран Вышеградской группы (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия).

Как известно, президент Франции Эммануэль Макрон говорил на конференции по поддержке нашей страны в Париже, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск в Украину.

Ранее Столтенберг рассказал, будут ли солдаты НАТО воевать в Украине.