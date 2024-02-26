В Минобороны анонсировали мощный план на 2024 год

У Украины есть план на 2024 год, который публично не разглашается. В то же время он мощный и принесет результат. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

«Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году», — сказал глава Министерства обороны.

Умеров отметил, что линия фронта в Украине составляет 3200 километров, а интенсивные боевые действия ведут на протяженности 1200 километров.

По словам министра, у Украины есть беспрецедентный опыт применения мирового современного оружия. Также она — единственная страна, имеющая уникальное знание и особенности ведения войны российской армии на поле боя.

«Мы понимаем их тактики, стратегии, знаем их сильные и слабые стороны», — сказал глава Минобороны.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 410 700 солдат.