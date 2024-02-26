Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Минобороны анонсировали мощный план на 2024 год

В Минобороны анонсировали мощный план на 2024 год

Агата Кловская
26.02.24 12:49
111
В Минобороны анонсировали мощный план на 2024 год

У Украины есть план на 2024 год, который публично не разглашается. В то же время он мощный и принесет результат. Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров.

«Все говорят, что лучше наших действий говорят наши результаты. Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы совершить прорыв. План 2024 уже есть. Мы публично о нем не говорим. Он мощный, он сильный, он дает не только надежду, но и даст результат в 2024 году», — сказал глава Министерства обороны.

Умеров отметил, что линия фронта в Украине составляет 3200 километров, а интенсивные боевые действия ведут на протяженности 1200 километров.

По словам министра, у Украины есть беспрецедентный опыт применения мирового современного оружия. Также она — единственная страна, имеющая уникальное знание и особенности ведения войны российской армии на поле боя.

«Мы понимаем их тактики, стратегии, знаем их сильные и слабые стороны», — сказал глава Минобороны.

Напомним, Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 410 700 солдат.

Тэги: Министерство обороны Украины, Рустем Умеров

Комментарии

Статьи

20.02.24 20:26

Фильм «20 дней в Мариуполе»: шокирующая документальная правда

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
25.02.24 13:17

Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
Список Эпштейна: услугами педофила-сводника пользовались премьеры, президенты, звезды Голливуда, принц Эндрю и Стивен Хокинг
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
26.02.24 13:19

Жертвами войны в Секторе Газа стали 29 782 человека

26.02.24 13:13

Поляки планируют 1 марта возобновить протесты на границе с Украиной

26.02.24 13:07

Дети серьезно отравились угарным газом в Черновицкой области

26.02.24 12:51

В ближайшие дни украинцев ждет вполне весенняя погода

26.02.24 12:34

Ситуация с электричеством в Украине: актуальная информация

26.02.24 12:25

Буданов рассказал, как россияне готовят «Майдан-3»

26.02.24 11:41

В Киеве стартуют трехдневные военные учения

26.02.24 11:17

Эндокринолог рассказала о вреде кофе

26.02.24 11:16

Зеленский признал, что сейчас «не все идет по плану»

26.02.24 11:41

В Киеве стартуют трехдневные военные учения

26.02.24 10:32

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 410 700 солдат

26.02.24 09:35

Зеленский озвучил потери ВСУ в войне

25.02.24 11:35

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 820 солдат

24.02.24 16:10

Нейросеть готова использовать ядерное оружие

24.02.24 08:48

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 409 010 солдат

23.02.24 16:18

Украина и Дания подписали соглашение о гарантиях безопасности

23.02.24 11:25

Зеленский назвал причину отставки Залужного

23.02.24 11:09

За Сутки бойцы ВСУ ликвидировали еще тысячу оккупантов

23.02.24 10:47

В Днепре шахеды попали в многоэтажку

21.02.24 01:32

Маск рассказал, как поживает первый пациент с имплантом Neuralink в мозге

19.02.24 15:11

Женщина из Испании вылечила зрение ну очень странным способом

20.02.24 09:22

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 404 950 солдат

20.02.24 15:23

Ученые выяснили, почему с возрастом люди становятся такими доверчивыми

20.02.24 14:11

Министр обороны Швеции неожиданно… похвалил Россию

20.02.24 12:13

Ученые назвали гениальный по своей простоте способ похудения

21.02.24 10:46

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 406 080 солдат

19.02.24 14:12

Ученые рассказали женщинам, как стареть правильно

19.02.24 16:29

Американский дерматолог рассказал, почему кожа становится жирной

19.02.24 15:16

Китайцы узнали о влиянии коронавируса кое-что новое

Фото и Видео
Борис Джонсон объяснил, почему не нужно бояться возвращения Трампа
Борис Джонсон объяснил, почему не нужно бояться возвращения Трампа
Борис Джонсон объяснил, почему не нужно бояться возвращения Трампа
Борис Джонсон объяснил, почему не нужно бояться возвращения Трампа
Зеленский озвучил потери ВСУ в войне
Зеленский озвучил потери ВСУ в войне
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Гарри Поттер (2026): тизер и подробности о новом сериале
Нейросеть готова использовать ядерное оружие
Нейросеть готова использовать ядерное оружие
Американские военные заметили в небе кое-что странное
Американские военные заметили в небе кое-что странное
В селе на Ровенщине волки похищают собак
В селе на Ровенщине волки похищают собак
Зеленский показал тренировку украинцев на F-16
Зеленский показал тренировку украинцев на F-16
Руби Франке: блогер-воспитатель села в тюрьму за издевательство над детьми
Руби Франке: блогер-воспитатель села в тюрьму за издевательство над детьми
Ира фон Фюрстенберг: умерла самая известная аристократка из Европы
Ира фон Фюрстенберг: умерла самая известная аристократка из Европы
Зеленский анонсировал новые соглашения о безопасности
Зеленский анонсировал новые соглашения о безопасности
fraza.com
Новости блогосферы
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?
25.12.23 11:16

Гривна пошла вниз

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.