В Минцифры рассказали, будут ли в «Дії» сервисы, связанные с мобилизацией

В приложение «Дія» не будут добавлять сервисы, которые связаны с мобилизацией, в рамках нового законопроекта. Об этом в интервью «Суспільному» заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Он рассказал, что цифровые решения в вопросе вызова в территориальные центры комплектации и соцподдержки будут зависеть от законопроекта о мобилизации, который Верховная рада недавно поддержала в первом чтении.

По словам Федорова, е-реестр военнообязанных должен быть качественным, чтобы не было случаев, когда человек остается «вне радаров».

При этом на основании данных в реестре должны приниматься решения о мобилизации: сколько людей и в каких регионах.

«Я не хочу говорить о возможных сценариях, потому что закон еще готовится ко второму чтению. Единственное, могу еще раз заверить, что в „Дії“ не планируется отправлять повестки. Там не будет сервисов, связанных с мобилизацией — в каком бы формате Рада не приняла законопроект», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, в Едином портале государственных услуг «Дія» не планируется выдача повесток и проведение выборов.