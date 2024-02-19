Украина успешно испытала аналоги «Ланцетов»

За несколько месяцев Силы обороны получат сотни дронов-камикадзе, которые были разработаны Украиной по типу российских «Ланцетов». Об этом рассказал министр цифровизации Михаил Федоров.

«Несколько дней назад мы тестировали изделия по типу Ланцет. Было четыре компании, и два прошли успешно. Был дождь, снег, ветер, и в этих условиях два попали в цель. Один не взлетел, потому что не хотел терять борт, а четвертый не смог, потому что была проблема с камерой», — рассказал он.

Федоров не рассказал, когда эти дроны пойдут в серию, но по его оценке, это вопрос нескольких месяцев.

«До тысяч трудно дойти, но сотни можно производить через несколько месяцев», — сказал он.

Дроны такого проектирования управляются по видео, что позволяет наводить и корректировать движение во время поражения.

Кроме этого, они имеют функцию захвата цели, что позволяет в последние 300-500 метров перед поражением цели наводиться на нее без прямой связи с дроном.

Напомним, Франция передаст Украине новейшие дроны-камикадзе.