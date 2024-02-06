В «Дії» не будет ни повесток, ни выборов, — Федоров

В Едином портале государственных услуг «Дія» не планируется выдача повесток и проведение выборов. При этом «Дія» откроет код для разработчиков со всего мира. Об этом сообщил вице-премьер по цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телемарафона.

«Не планируется ни повесток, ни выборов», — сказал он.

В то же время он заявил, что в феврале планируется открыть код. «Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго трудились. И в действии будет открыт код. То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает «Дія», — сказал он.

Федоров сообщил, что в «Дії» планируют в ближайшее время запустить онлайн-брак.

«Можно будет просто жениться на „Дії“ по видео. Я не буду делать спойлер, но там будет много интересных элементов этого процесса. И это также будет уникально для всего мира. И это позволит нашим военным жениться по сути на дистанции», — сказал он.

Также, по его словам, планируется запустить кабинет пациента, «чтобы люди могли быстро получать информацию, когда записываются к врачу, информацию при записи к врачу, о рецептах и так далее».

Напомним, Залужный оценил идею с электронными повестками.