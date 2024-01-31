Израиль восстал против генсека ООН

Израиль хочет, чтобы генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ушел в отставку. Как пишет издание Politico, об этом заявил министр иностранных дел страны Исраэль Кац.

Такое заявление прозвучало после обвинений со стороны Израиля в том, что сотрудники Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ якобы были причастны к нападению ХАМАС 7 октября.

Дипломат сказал: «Конечно, как генеральный секретарь ООН он несет ответственность. Гутерриш должен уйти в отставку или ООН заменить его».

Добавим, что 74-летний Антониу Гутерриш занимает свой пост с 2017-го года.

Ранее мы писали, что жертвами израильского обстрела в Секторе Газа стали 12 сотрудников ООН.