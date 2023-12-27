Россия разместит новейшие гаубицы у границы с Финляндией

Главное: Российская Федерация наращивает силы на своих западных границах после вступления Финляндии в НАТО. В Северном военном округе РФ развернет свои новейшие гаубицы.

Детали: Россия вскоре развернет свои новейшие гаубицы в Северном военном округе, граничащем с Финляндией и Норвегией. Об этом заявил глава Ростех Сергей Чемезов, пишет Reuters в среду, 27 декабря.

По его словам, испытания новых самоходно-артиллерийских установок Коалиция-СВ завершены и уже началось их серийное производство. Первая пилотная партия будет поставлена уже к концу этого года.

«Думаю, они там (в Северном военном округе) появятся в ближайшее время, поскольку гаубицы этого класса нужны для обеспечения преимущества перед западными образцами артиллерии по дальности стрельбы», — сказал Чемезов.

Российские гаубицы Коалиция-СВ обладают дальностью стрельбы до 70 километров, оснащены современной пушкой 2а88 калибра 152 мм со скорострельностью более 10 выстрелов в минуту, а также современной системой автоматизации процессов стрельбы.

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