Евровидение-2024: стал известен слоган

Главное: Стал известен слоган Евровидения-2024. United by Music.

Детали: Организаторы песенного конкурса Евровидение, который в 2024-м году пройдет в шведском Мальме, огласили его слоган. Сделали это Европейский вещательный союз и SVT.

Им стала фраза United by Music (Объединенные музыкой).

Примечательно, что ее использовали и в 2023-м году.

Также было принято решение сохранить данный слоган для всех последующих мероприятий как часть глобальной бренд-стратегии конкурса.

Он был создан BBC, чтобы продемонстрировать уникальное партнерство между Великобританией, Украиной и принимающим городом Ливерпуль на последнем конкурсе в начале этого года и отражает силу музыки, которая объединяет людей по всему миру.

Стоит напомнить, что с 2002-го года ежегодно на конкурсе использовался другой слоган, за исключением 2009-го года, когда конкурс не сопровождался ни одним слоганом.

Исполнительный директор Евровидения Мартин Остэрдаль поведал: «Остановившись на выбранном слогане, мы будем последовательно привержены нашему сообщению о том, что музыка объединяет нас всех».

Он добавил: «Этот слоган является идеальным для того, чтобы подчеркнуть то, как мы ценим инклюзивность, равенство, всеобщность и чествуем разнообразие посредством музыки. Популярность песенного конкурса Евровидение продолжает разрастаться по всему миру, и мы верим в то, что ежегодное использование одного и того же слогана поможет нашему бренду укрепиться еще сильнее».

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