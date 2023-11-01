Сырский оценил «успехи» россиян под Купянском

Главное: На Купянском направлении ВСУ дают врагу достойный отпор оккупантам. И срывают все их попытки продвигаться вперед, заверил генерал Александр Сырский.

Детали: Российские агрессоры не добились стратегических успехов на Купянском направлении. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в Telegram в среду, 1 ноября.

«Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет. Цель россиян ясна — они хотят снова оккупировать город», — отметил он.

Генерал заверил, что ВСУ дают врагу достойный отпор и срывают его попытки продвигаться вперед.

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