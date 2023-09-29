Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Жена Трампа пересмотрела свой брачный контракт

Жена Трампа пересмотрела свой брачный контракт

Агата Кловская
29.09.23 14:08
178
Жена Трампа пересмотрела свой брачный контракт

Главное: Мелания Трамп пересмотрела свой брачный контракт. Позаботилась о сыне.

Детали: Жена экс-президента США Дональда Трампа Мелания пересмотрела условия брачного контракта с политиком. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет издание Page Six.

Отмечается, что произошло это из-за высоких перспектив ее супруга вновь стать главой государства в 2024-м году, а также нынешних судебных преследований.

Один из инсайдеров поведал: «За последний год Мелания и ее команда тихо вели переговоры о новом послебрачном соглашении между ней и Дональдом Трампом. Она больше всего обеспокоена сохранением и увеличением значительного имущества для их сына Бэррона. Это уже как минимум третий раз, когда Мелания пересматривает договор».

Сообщается, что новое соглашение касается и самой Мелании, охватывает деньги и собственность.

Подчеркивается, что Дональд Трамп «по-прежнему очень богат», однако учетом растущего числа судебных счетов, пересмотренный брачный договор обеспечит более надежное будущее для Мелании и их сына, если пара вдруг разведется.

Впрочем, уточняется, Мелания не хочет уходить от супруга.

В тему: Суд признал Трампа виновным в мошенничестве.

Тэги: США, мир, Дональд Трамп, Мелания Трамп

Комментарии

Статьи

29.09.23 09:04

Нагорный Карабах, война Азербайджана и Армении, беспорядки в Ереване <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как обжаловать решение ВЛК в Украине: алгоритм действий
23.09.23 20:13

Как обжаловать решение ВЛК в Украине: алгоритм действий

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
29.09.23 15:58

Возвращение Тайваня под контроль Пекина не остановит никакая сила, — Си Цзиньпин
29.09.23 15:44

Байден дал необычную характеристику Путину
29.09.23 15:23

За месяц госдолг Украины вырос на 37 млрд грн
29.09.23 15:07

Маск неоднозначно высказался по поводу Украины
29.09.23 14:47

Коронавирус с новой силой штурмует Украину
29.09.23 14:44

Маск рассказал, когда на Марсе будут жить люди
29.09.23 14:19

В Бердянске прогремел мощный взрыв. Кое-где пропал свет
29.09.23 13:51

Российская ПВО сбила свой же Су-35, — журналист
29.09.23 13:47

Лалиса Манобан: молодая тайская певица попала в Книгу рекордов Гиннесса с впечатляющим достижением
29.09.23 13:06

Орбан обиделся на ЕС из-за Украины
29.09.23 14:47

Коронавирус с новой силой штурмует Украину
29.09.23 10:18

Граждан РФ призывают как можно быстрее бежать из Крыма
29.09.23 09:50

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 277 660 солдат
29.09.23 09:37

ЕС продлил временную защиту для украинцев
28.09.23 15:57

В одном из районов Киева ввели карантин. Названа причина
28.09.23 14:38

Генсек НАТО прибыл в Киев с необъявленным визитом
28.09.23 13:56

Более 90 тысяч мирных жителей эвакуировано из Донецкой области
28.09.23 13:36

В Киев прибыл министр обороны Франции Себастьян Лекорню
28.09.23 12:27

Через три дня в Украине перестанут принимать некоторые купюры и монеты
28.09.23 10:31

Грант Шаппс: новый министр обороны Британии приехал в Украину
24.09.23 10:12

Приют для кошек на киевских Теремках взорвали неизвестные: большинство животных погибло
24.09.23 20:48

Польская экономика движется вниз
28.09.23 10:25

Трамп придумал неожиданный способ остановить войну в Украине
25.09.23 13:13

На курском аэродроме уничтожено руководство авиаполка РФ, — СМИ
22.09.23 21:11

Индийский луноход постигла печальная участь российской станции
23.09.23 19:23

Украина не способна экономически и социально восстановиться, – эксперт о демографическом кризисе
28.09.23 12:27

Через три дня в Украине перестанут принимать некоторые купюры и монеты
25.09.23 12:41

Маттео Мессина Денаро: умер один из главарей «Коза ностра»
25.09.23 13:44

В Киеве установлен столетний температурный рекорд
26.09.23 15:16

В Полтавской области взорвался газопровод
Фото и Видео
Маск неоднозначно высказался по поводу Украины
Маск неоднозначно высказался по поводу Украины
Маск неоднозначно высказался по поводу Украины
Маск неоднозначно высказался по поводу Украины
Российская ПВО сбила свой же Су-35, — журналист
Российская ПВО сбила свой же Су-35, — журналист
Лалиса Манобан: молодая тайская певица попала в Книгу рекордов Гиннесса с впечатляющим достижением
Лалиса Манобан: молодая тайская певица попала в Книгу рекордов Гиннесса с впечатляющим достижением
Легион «Свобода России» рассказал о рейде в Белгородскую область
Легион «Свобода России» рассказал о рейде в Белгородскую область
Президент Южного Судана: падающий наушник и ковбойская шляпа на встрече с Путиным
Президент Южного Судана: падающий наушник и ковбойская шляпа на встрече с Путиным
Синий тарантул: ученые обнаружили членистоногого с лапками цвета электрик
Синий тарантул: ученые обнаружили членистоногого с лапками цвета электрик
Микропластик в облаках: японские ученые в шоке от своего открытия
Микропластик в облаках: японские ученые в шоке от своего открытия
В сериале «Утреннее шоу» (2023) рассказали про обстрел Мариуполя
В сериале «Утреннее шоу» (2023) рассказали про обстрел Мариуполя
Дерево Робин Гуда в Великобритании больше не существует, его спилили
Дерево Робин Гуда в Великобритании больше не существует, его спилили
В Кремле показали якобы живого и здорового Кадырова
В Кремле показали якобы живого и здорового Кадырова
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.