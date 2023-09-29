Жена Трампа пересмотрела свой брачный контракт

Главное: Мелания Трамп пересмотрела свой брачный контракт. Позаботилась о сыне.

Детали: Жена экс-президента США Дональда Трампа Мелания пересмотрела условия брачного контракта с политиком. Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет издание Page Six.

Отмечается, что произошло это из-за высоких перспектив ее супруга вновь стать главой государства в 2024-м году, а также нынешних судебных преследований.

Один из инсайдеров поведал: «За последний год Мелания и ее команда тихо вели переговоры о новом послебрачном соглашении между ней и Дональдом Трампом. Она больше всего обеспокоена сохранением и увеличением значительного имущества для их сына Бэррона. Это уже как минимум третий раз, когда Мелания пересматривает договор».

Сообщается, что новое соглашение касается и самой Мелании, охватывает деньги и собственность.

Подчеркивается, что Дональд Трамп «по-прежнему очень богат», однако учетом растущего числа судебных счетов, пересмотренный брачный договор обеспечит более надежное будущее для Мелании и их сына, если пара вдруг разведется.

Впрочем, уточняется, Мелания не хочет уходить от супруга.

В тему: Суд признал Трампа виновным в мошенничестве.