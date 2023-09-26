Эрдоган хочет переписать Конституцию Турции

Главное: Конституцию Турции хотят переписать. Об этом заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Детали: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действующую Конституцию страны необходимо переписать. Она была принята еще в 1982-м году после военного переворота.

Сейчас подготовка новой редакции Основного закона Турции продолжается.

Глава государства считает, что нынешняя Конституция не отвечает вызовам современности, несмотря на ряд внесенных поправок.

Он сказал: «Отныне Турция должна избавиться от позора конституции, принятой после военного переворота. Мой народ заслуживает гражданской, либеральной конституции, соответствующей условиям эпохи».

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