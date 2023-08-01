Словакия возобновила передачу Украине самоходных гаубиц Zuzana 2

Главное: Словакия передала Украине самоходки Zuzana 2. На церемонии передачи гаубиц присутствовали премьер-министр Словакии Людовит Одор и министр обороны Миртин Скленар.

Детали: Словакия возобновила поставки самоходных гаубиц Zuzana 2 для нужд армии Украины. Об этом сообщил новостной портал sme.sk со ссылкой на Министерство обороны страны во вторник, 1 августа.

Указано, что речь идет о передаче двух из 16 гаубиц общей стоимостью 90 млн евро, производство которых для ВСУ совместно финансируют Дания, Норвегия и Германия.

На церемонии передачи гаубиц присутствовали премьер-министр Словакии Людовит Одор и министр обороны Миртин Скленар.

«Защита Украины и способность противостоять российской агрессии в интересах всех нас. Мир, в котором не действуют правила и не уважаются международные правила, для нас неприемлем. Наша обязанность — помогать тем, чем мы можем», — сказал Одор.

Известно, что САУ Zuzana 2 оснащена 155 мм пушкой и способна вести огонь на расстояние до 41 километра. Она может производить до шести выстрелов в минуту или 16 выстрелов в 3 минуты.

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