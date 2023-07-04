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Новости > Резников показал САУ «Богдана», разработанную под натовский калибр

Резников показал САУ «Богдана», разработанную под натовский калибр

Александр Панько
04.07.23 10:19
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Резников показал САУ «Богдана», разработанную под натовский калибр

Главное: Алексей Резников показал украинскую САУ «Богдана». Глава Минобороны заверил, что в будущем таких орудий у Вооруженных сил Украины будет больше.

Детали: Глава Минобороны Алексей Резников опубликовал фото самоходной артиллерийской установки «Богдана» калибра 155 мм украинского производства. По его словам, таких орудий в ВСУ будет больше. Об этом глава ведомства заявил в своем Twitter-аккаунте в понедельник, 3 июля.

«Украинцы — очень гостеприимная нация. Как видим на фото, конструкция украинской 155-мм самоходной гаубицы „Богдана“ предусматривает удобный стол, за которым экипаж сможет вкусно поесть. Таких пушек у нас будет больше!», — полушутя отметил чиновник.

САУ «Богдана» — перспективная украинская самоходная колесная гаубица, ставшая первой разработанной под натовский калибр 155 мм. Этот калибр является стандартом для полевой артиллерии стран-участниц НАТО в отличие от калибра 152 мм, принятого еще во времена СССР.

САУ построена на шасси КрАЗ со спаренной бронированной кабиной, рассчитанной на экипаж из пяти человек.

Во время полномасштабного вторжения России в Украину опытный образец передали украинским военным.

Гаубица используется на фронтах для отражения российской агрессии.

В тему: Стало известно, когда в Украине заработает завод по производству Bayraktar.

Тэги: общество, Алексей Резников, артиллерия, гаубица, война в Украине, САУ "Богдана", Богдана

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