Финал Лиги чемпионов могут перенести из Стамбула в другой город

Главное: Турецкий Стамбул может снова потерять возможность проведения матча. На этот раз по политическим причинам.

Детали: Стамбул могут снова лишить возможности проведения финала Лиги чемпионов. На этот раз по политическим причинам. По информации Daily Mail, в УЕФА очень обеспокоены ситуацией, которая сложилась в Турции накануне президентских выборов.

На кресло главы государства претендуют два кандидата — Реджеп Эрдоган и Кемаль Килидароглу. У последнего есть все шансы на победу. В руководстве Союза европейских футбольных ассоциаций опасаются, что в случае поражения Эрдогана в Турции начнутся беспорядки, и пребывание в одном из самых больших городов мира станет очень опасным.

Так что в организации подыскивают запасной вариант. Основным кандидатом в настоящее время является Лиссабон. Неофициальные переговоры с Португальской федерацией футбола уже состоялись, и в случае форс-мажора финал может принять арена Эштадиу да Луж.

Стамбул ранее дважды терял право на проведение финала Лиги чемпионов. Правда, раньше это происходило по медицинским причинам — из-за эпидемии коронавируса — в 2020 и 2021 годах.

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