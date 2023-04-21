Россия начала экспериментировать с тактикой атак Украины дронами

Главное: Россия продолжает атаковать Украину дронами. Ищет новую тактику.

Детали: Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что сейчас Россия ищет новую тактику атак Украины дронами-камикадзе. Об этом она сказала в эфире национального телемарафона.

Отмечается, что россияне не просто бьют по по критической инфраструктуры, но также вычисляют средства ПВО.

Она сказала: «Более дешевым способом, чем ракеты, они сейчас атакуют, поскольку экономят их».

Информируется: «Если ранее они атаковали с направления Азовского моря, то сейчас они выискивают разные способы и пытаются атаковать по разным направлениям – северному, северо-западному, северо-восточному».

По ее словам, россияне сейчас подбирают тактику, которая будет для них наиболее эффективной.

Подчеркивается: «Но все же 10, 12, 14, 15 дронов за одну атаку они все равно используют таким более или менее волнообразным способом. То есть первая линия обнаруживает ПВО, где она начнет работать, вторая пытается попасть, третья уже атакует объекты инфраструктуры, которые являются основными целями».

В тему: Ночью Россия вновь атаковала Украину дронами – есть попадания.