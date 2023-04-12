В Полтавской и Херсонской епархиях УПЦ передали автомобили для ВСУ

Главное: Верующие Полтавской епархии Украинской Православной Церкви передали автомобиль скорой помощи для нужд ВСУ.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, автомобиль приобрели и передали верующие Пантелеймоновского храма села Руденковка Новосанжарского благочиния.

Перед передачей настоятель прихода протоиерей Александр Мельник освятил транспортное средство.

Митрополит Херсонский и Таврический Иоанн на территории Свято-Духовского кафедрального собора Херсона совершил молитву за мир в Украине и освятил автомобиль, который после этого был передан военным Херсонщине.