В Полтавской и Херсонской епархиях УПЦ передали автомобили для ВСУ

В Пентагоне оценили шансы на успех контрнаступления Украины
Озвучена предположительная численность населения Украины
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 180 050 солдат
В полиции назвали число погибших детей во время оккупации Киевщины
Стало известно, когда Украина планирует открыть свое воздушное пространство
Россияне отрезали голову живому украинскому пленному
В России закрывают границы для военнообязанных
В Минобороны рассказали, нужно ли объявлять новую мобилизацию
В Пентагоне признали «утечку очень секретных документов»
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 179 320 солдат