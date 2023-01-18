КМУ официально подтвердил гибель главы МВД Монастырского, его зама Енина и госсекретаря Лубковича

Главное: Кабмин Украины официально подтвердил гибель в результате крушения вертолета в Броварах главы МВД Монастырского, его зама Енина и госсекретаря министерства Лубковича. В вертолете летело 6 человек опергруппы МВД и 3 члена экипажа.

Детали: Кабмин Украины официально подтвердил гибель в результате крушения вертолета в Броварах министра внутренних дел Дениса Монастырского, его зама Евгения Енина и госсекретаря министерства Юрия Лубковича.

Также появилась официальная информация ГСЧС по авиакатастрофе в Броварах. В частности, называют состав экипажа — 6 человек оперативной группы МВД, включая руководство министерства, и 3 члена экипажа ГСЧС.

В ГСЧС заявляют о 15 погибших (ранее сообщалось о 18), и травмировании 25 человек (15 взрослых и 10 детей). Сообщают, что данная информация требует уточнения.

Также сообщают, что кроме детского сада поврежден также 14-этажный жилой дом (там выбиты стекла) и 3 легковых авто.

Также подтверждено. что вертолет принадлежал ГСЧС (ЕС-225, бортовой номер 54).

В тему: Одна из версий крушения вертолета в Броварах — диверсия.