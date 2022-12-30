Настоятельница одесского монастыря УПЦ стала лауреатом рейтинга «Одессит года» за волонтерскую деятельность

Главное: Игуменья Серафима (Шевчик), настоятельница Одесского Архангело-Михайловского женского монастыря стала лауреатом рейтинга популярности людей и событий юга Украины «Народное признание» — «Одессит года» — 2022 в номинации «За активную благотворительную и волонтерскую деятельность в военное время».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rating.odessamedia.net, 22 года в Одессе в декабре проводится Рейтинг популярности людей и событий юга Украины «Народное признание» — «Одессит года» — своеобразное подведение итогов деятельности одесситов в течение года.

«Полномасштабная война кардинально изменила нашу жизнь, наши мирные традиции. Однако оргкомитет решил, что, несмотря на военное положение, рейтинг должен состояться и в этом году, ведь во время тяжелых испытаний примеров подлинной доблести одесситов в разных сферах деятельности стало еще больше, и об этом нужно и важно рассказывать», — говорится в сообщении.

Список лауреатов возглавили командующие разных подразделений ВСУ, которые размещены в регионе, также народного признания заслужили руководители государственных структур, эффективно действующих во время военного положения, спасатели, врачи, меценаты, волонтеры, деятели культуры и бизнесмены: «все, кто на своем месте работает на нашу общую победу».

Глава Синодального отдела УПЦ «Церковь и культура» игуменья Серафима (Шевчик) стала лауреатом рейтинга в номинации «За активную благотворительную и волонтерскую деятельность в военное время».

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