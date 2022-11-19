Объединение инвалидов просит помочь купить подарки для подопечных к Международному дню людей с инвалидностью

Главное: Объединение инвалидов, которое действует в селе Горбачевка Киевской области, обращается с просьбой о помощи в проведении благотворительной акции к Международному дню людей с инвалидностью.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , объединение инвалидов уже традиционно с помощью верующих УПЦ и всех неравнодушных людей устраивает праздник для своих подопечных, которых на учете в организации более полторы тысячи.

Руководитель организация Наталья Хоменко рассказала, что необходимы: продукты, моющие средства, деньги, постельные пренадлежности, памперсы, пелёнки, средства личной гигиены, пренадлежности для рукоделия.

«Мы готовимся к благотворительной акции к 3 декабря. У нас на учёте 1558 человек, это люди с ограничеными возможностями и 123 ребёнка инвалидов с детства. Им постоянно нужна поддержка и внимание», — отметила она.

Адрес организации: село Горбачевка (отделение связи Вознесенское), ул. Полевая, 16 Згуровского района Киевской области, почтовый индекс: 07652. Руководитель — Наталья Хоменко.

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