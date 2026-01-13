Санду заявила о готовности проголосовать за «объединение Молдовы и Румынии»

Президент Молдовы Майя Санду проголосовала бы за объединение её страны и Румынии, если бы состоялся соответствующий референдум. Об этом глава государства заявила в подкасте британских журналистов.

По её словам, учитывая большое количество людей, которые поддерживали движение национального возрождения в 1980-х годах, в то время, вероятно, можно было бы провести референдум за объединение с Румынией.

«В конце 1980-х годов происходили национальные возрождающие движения и, конечно, проходили дискуссии о воссоединении с Румынией, поскольку Молдова ранее была частью Румынии. Но в то время мы не могли знать, сколько людей проголосовали бы, так как референдум не проводился», — отметила она.

В то же время на вопрос, поддерживает ли она объединение с Румынией, Санду ответила утвердительно.

«Если бы мы провели референдум, я бы проголосовала за объединение с Румынией», — сказала она.

Свой выбор глава страны объяснила геополитической ситуацией вокруг Молдовы и в целом в мире.

«Такой стране, как Молдова, становится всё сложнее выживать, существовать как демократия, как суверенная страна. Но как президент Молдовы я понимаю, что нет большинства, которое бы поддерживало объединение с Румынией, но есть большинство, которое поддерживает вступление в ЕС, и мы работаем над достижением этой цели. Это гораздо более реалистичная цель, которая помогает нам защитить наш суверенитет», — пояснила она свою точку зрения.

