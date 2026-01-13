РФ готовит новый массированный обстрел Украины в условиях сильных холодов, — Зеленский

В ближайшее время Россия может нанести новый массированный комбинированный удар по Украине. Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Есть информация от разведки: россияне готовят новый массированный удар. Дроны для истощения ПВО и ракеты. Хотят воспользоваться холодом», — подчеркнул лидер страны.

Зеленский отметил, что новый вражеский удар может произойти уже в ближайшие дни, и призвал украинцев быть внимательными и беречь себя.

Напомним, в последнее время РФ пытается бить по котельным, чтобы в морозы оставить людей без отопления.