В Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии»

Республиканец из Палаты представителей США Рэнди Файн внес в Конгресс законопроект об «аннексии Гренландии». Об этом сообщает Fox News.

Как пишет издание, такой законопроект должен уполномочить президента США Дональда Трампа «предпринять такие шаги, которые могут быть необходимы», для приобретения Гренландии и запуска процесса ее присоединения к Соединенным Штатам.

Сам Файн в комментарии изданию рассказал, что суверенитет США над Гренландией якобы в интересах всего мира.

«Конгресс все равно должен будет принять решение о предоставлении ей статуса штата, но этот законопроект просто уполномочит президента делать то, что он делает сейчас, и покажет, что Конгресс его поддерживает. Это ускорит путь к превращению в штат, но окончательное решение все равно останется за Конгрессом», — объяснил он.

По мнению конгрессмена, контроль США над Гренландией был бы выгоден для жителей острова.

«У них высокий уровень бедности. Дания плохо с ними обращалась. Когда война пришла к ним, Дания не смогла их защитить. Кто защитил Гренландию во время Второй мировой войны? Мы», — добавил он.

Также Файн считает, что лучший способ для США «получить» Гренландию — приобрести ее.

«Уровень бедности в Гренландии значительно выше, чем в Дании. Страной управляют социалисты, и не в интересах Америки, чтобы такая большая территория между Соединенными Штатами и Россией управлялась социалистами», — заявил он.

Напомним, спецпосланник Трампа заявил, что Дания оккупировала Гренландию.