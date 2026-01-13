Китай раскритиковал посягательство Трампа на Гренландию

Китай осудил заинтересованность США в Гренландии и призвал не использовать другие государства для достижения собственных целей. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, несколько неожиданно, Китай раскритиковал США за их интерес к Гренландии, призывая их не использовать другие страны как повод для достижения собственных интересов.

«Арктика касается общих интересов международного сообщества», — сказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Она отметила, что деятельность Китая в Арктике направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в регионе.

Мао также призвала к уважению прав и свобод всех стран по ведению законной деятельности в Арктике.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно публично заявлял о намерениях установить контроль над Гренландией.