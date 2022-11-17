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Новости > В Переяслав торжественно перенесут часть мощей святого чудотворца - покровителя Черкасчины

В Переяслав торжественно перенесут часть мощей святого чудотворца - покровителя Черкасчины

Александра Кудрявцева
17.11.22 15:22
236
В Переяслав торжественно перенесут часть мощей святого чудотворца - покровителя Черкасчины

Главное: В Переяславе 20 ноября состоится историческое событие: из Черкасс будут возвращены мощи небесного покровителя края — преподобномученика Макария, Каневского и Переяславского чудотворца.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, рака с частичкой мощей преподобномученика Макария прибудет из кафедрального собора Архистратига Михаила в Черкассах и будет установлена в Свято-Михайловском Переяславском монастыре — там, где святые мощи хранились еще в ХVIII веке.

Перенесение мощей возглавит управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич).

Митрополит Антоний в сослужении митрополита Черкасского Феодосия, епископата и духовенства УПЦ, совершит богослужение перед мощами преподобномученика Макария.

«Все, кто бывал в нашем храме, видели особую боковую нишу с иконами, всегда украшенную цветами. Она была создана в XVIII веке для мощей святого преподобномученика Макария, который ценой собственной жизни защищал Православие от набегов татар и посяганий униатов. И хотя его жизнь напрямую не была связана с Переяславом, после смерти, Божьим Промыслом, из-за частых нападений татар, агрессии униатов и католиков, которые требовали предать Православную веру, святые мощи из Канева были перенесены в Переяслав, на другую сторону Днепра. Именно здесь происходили многочисленные задокументированные чудеса исцеления по молитвам к святому, что позволило назвать преподобномученика Макария и Переяславским чудотворцем. Его мощи хранились в Переяславе с 1713 по 1942 год, и вот сейчас мы ждем их возвращения. Приглашаем разделить с нами радость престольного праздника и в христианской любви и единстве помолиться святому преподобномученику Макарию, великому исповеднику, мученику и праведнику, образцу невероятной силы духа и верности Церкви и Богу. Поистине историческое событие состоится накануне праздника Собора Архистратига Михаила — престольного праздника монастыря», — отметил архимандрит Антоний (Пономаренко), игумен Свято-Архангело-Михайловского монастыря.

Игумен монастыря рассказал о духовных подвигах преподобномученика Макария.

«Великий святой, который жил на нашей земле и пострадал во времена, по жестокости сравнимые с первыми гонениями на христиан, имел благодать чудотворения, предвидел за два года свою мученическую смерть. Сейчас, в часы новых испытаний, он возвращается в Переяслав, дабы, как и четыре-три века тому назад, укреплять паству в вере и показывать пример стойкости и верности Богу и Церкви. Ведь даже в самых ужасных испытаниях святой призывал твердо держаться святой Православной веры и говорил: «Приять венец нетленный нельзя иначе, как совершая законно подвиг свой», — добавил отец Антоний.

Игумен рассказал при каких обстоятельствах святой преподобномученик Макарий обрел венец мученичества.

«Когда турки ворвались в Каневскую обитель, страдалец со взором, обращенным к небу, молился: „Господи! Приложи мне веру, да верным окажусь пред Тобою!“. А захватчикам, требующим выдать имущество монастыря, ответил: „Мои сокровища на небе, — не собирал и не прятал я ничего“. Пастве велел передать: „Пусть хранят Святую веру и помнят слова апостола: аще терпим, с Ним и воцаримся, аще отвержемся, и Той отвержется нас“. Тогда варвары поставили преподобного между двух столбов и железным оружием стали крутить его ноги. Он молился и терпел. Они били его в грудь и по лицу и хотели содрать кожу, но закончили тем, что отрубили голову. Тело святого тайно перенесли в храм. Турки подожгли храм и все, кто оказались в нем, погибли от дыма. Православные нашли в храме тело преподобномученика во власянице, с крестом на персях и с крестом в руке, — оно было как живое. С любовью похоронили они его в том же храме, под жертвенником. В 1688 году при возобновлении храма иноки открыли гроб и нашли тело святого совершенно целым. А от мощей преподобного последовали исцеления», — рассказал отец Антоний.

В тему: В Киевских духовных школах УПЦ издали календарь на 2023 год.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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