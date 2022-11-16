В Киевских духовных школах УПЦ издали календарь на 2023 год

Главное: В Киевских духовных школах вышел календарь на 2023 год.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу КДАиС, издан церковный календарь «Год с Академией».

«Главной особенностью календаря является то, что в нем наряду с важнейшими праздниками Православной Церкви отражены дни памяти подвижников благочестия разных веков, которые входят в Собор святых Киевской духовной академии», — поделились в Киевских духовных школах.

Календарь иллюстрирован фото из жизни Киевской духовной академии и семинарии.

Ознакомиться с календарем в электронном формате.

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