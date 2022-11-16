Архиепископ УПЦ объяснил, что поможет стать ближе к Богу

Главное: Господь всегда рядом. Нежелание отказаться от грехов отдаляет человека от Него.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом сказал наместник киевского Ионинского монастыря архиепископ Обуховский Иона в проповеди.

«У каждого из нас есть набор определённых грехов, страстей, немощей, привычек, о которых мы прекрасно знаем. Знаем, что они отдаляют нас от Бога, мешают нам быть христианами. Но, подобно древним гадаринским людям, не желаем от них избавиться. Не желаем впустить Христа в себя, жить с Богом», — отметил владыка.

Архиепископ Иона подчеркнул, что Господь дает возможность человеку, изменившемуся благодаря познанию Бога, проповедовать. Но не просто словами, а поступками.

«Для того, чтобы проповедовать, необязательно иметь какой-то священный сан или специальное богословское образование. Проповедовать нужно всегда и везде — в той среде, в которой мы живём, тем людям, с которыми общаемся. В первую очередь, конечно, проповедовать своей жизнью. Потому что если слова будут расходиться с делами, то это, скорее, будет антипроповедь. Но если люди будут видеть, что мы, христиане, не такие, как другие, живём по-Божьему, по заповедям, так, как хочет от нас Господь, то они захотят быть такими же, как мы, услышат наши слова о Боге и захотят быть с Богом», — сказал владыка Иона.

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