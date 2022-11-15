Архиепископ УПЦ считает, что вброс видео из лавры – это часть информационной войны

Главное: Публикация видео с пением в Киево-Печерской Лавре песни со словами «пробуждается матушка-Русь» — это проявление информационной войны против Церкви.

Владыка отметил, что с наступлением войны и временной оккупации некоторых территорий в украинском обществе очень актуальным стал тезис о коллективной и индивидуальной ответственности.

«Правоохранительные органы сообщают о сотнях и тысячах случаев коллаборации среди чиновников и тех же полицейских и представителей силовых структур. Каждый из этих людей несет ответственность за свои действия в соответствии с законодательством Украины. И никто в украинском обществе не призывает на основании таких случаев запрещать, к примеру, всю Национальную полицию или Верховную Раду. Всем понятно, что это абсурд. Но в отношении Украинской Православной Церкви такие призывы почему-то звучат постоянно», — обратил внимание архиепископ Виктор.

Он отметил, что любые слова о том, что УПЦ предала Украину и молится за РФ — это откровенная неправда. «Публикация видео с пением в лавре, является проявлением информационной войны с целью опорочить конкурента и попытаться разжечь в обществе ненависть к Украинской Православной Церкви», — считает архиерей.

Иерарх УПЦ напомнил, что Украинская Православная Церковь сейчас не только молится за наших воинов на фронте, но и ежедневно оказывает им огромную помощь.

«Несколько дней назад, по благословению нашего Предстоятеля — Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, мне довелось побывать в Святогорской лавре и ее окрестностях с гуманитарной помощью. Своими глазами пришлось увидеть те ужасные разрушения, которым подверглась Святогорская лавра. И эта миссия — лишь капля в море. УПЦ помогает и ВСУ, и беженцам, и переселенцам каждый день», — продолжил владыка, и добавил, что «судя по всему», кто-то этим сильно озабочен, считая что УПЦ пытается «откупиться» оказанием гуманитарной помощи«.

Владыка отметил, что «церковная война » продолжает раздирать наше общество, что в условиях реальной войны просто недопустимо. «Подобная деструктивная деятельность работает исключительно на раскол украинского общества, что влечет за собой внутреннее ослабление в угоду внешнему врагу», — констатировал архиепископ Виктор.