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Новости > Священники Киевской епархии УПЦ передали гумпомощь и топливо в Святогорскую лавру

Священники Киевской епархии УПЦ передали гумпомощь и топливо в Святогорскую лавру

Александра Кудрявцева
04.11.22 18:10
117
Священники Киевской епархии УПЦ передали гумпомощь и топливо в Святогорскую лавру

Главное: Священники и волонтеры Киевской епархии доставили гуманитарный груз в Свято-Успенскую Святогорскую лавру и в скит святителя Иоанна Шанхайского.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграмм канал "Церква допомагає"беженцам и обитателям передали продукты, одежду, лекарства и топливо от Украинской Православной Церкви.

Гуманитарный груз доставил настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери в Боярке протоиерей Андрей Дворовой.

В скит святителя Иоанна Шанхайского Успенской Святогорской лавры, в значительной степени пострадавшего от пожара и обстрелов, привезли 10 тонн дизельного топлива.

«Хотим поблагодарить от скита Иоанна Шанхайского за гуманитарную помощь. Мы благодарны Киевской епархии, Благотворительному фонду Вадима Новинского и всем православным христианам, кто за нас молится и не забывает в своих молитвах в это скорбное время. Как мы помним из Деяний святых апостолов, когда в других странах случалось бедствие, христиане всегда помогали друг другу, несмотря ни на что. Спасибо за помощь и молитвы. За то, что Господь оставил нас в живых», — отметил скитоначальник архимандрит Всеволод (Георгица).

В Святогорскую лавру духовенство и волонтеры передали уголь, а также подарки для детей: сладости, книги, одежду и лекарства.

Участники благотворительной миссии выражают благодарность архиепископу Кассиану, Благотворительному фонду Вадима Новинского, братии Зверинецкого монастыря, Синодальному отделу по социально-гуманитарным вопросам, Дмитрию, Федору, Евгению, Антону и всем, кто приобщился к доброму делу.

В тему: Православные волонтеры УПЦ передали более 2 тонн помощи монастырю в Лиман.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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