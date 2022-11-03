Одесская епархия УПЦ закупила строительные материалы для жителей, пострадавших от ракетного удара

Главное: Одесская епархия Украинской Православной Церкви приобрела строительные материалы для обеспечения электроэнергией многоэтажного жилого дома «Тирас».

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии, благотворительный проект православного духовенства Одесчины «Добро об’єднує» передал гуманитарную помощь и поддержал пострадавших.

«Трагедия, которая в этом году в Великую Субботу произошла в этом доме, навсегда останется в сердцах одесситов. Мы помним и не забудем, как вражеская ракета, нарушив пасхальную тишину великой Субботы, оборвала жизнь одесситов и бросила весь город в ужас и траур», — отметили в епархии.

Команда Одесской епархии УПЦ передала помощь, увидела, как восстанавливается здание и чем живут жильцы дома, пережив трагедию.

Как сообщалось ранее, 23 апреля в результате ракетного удара по жилому дому в Одессе погибли 8 человек, среди них трехмесячный ребенок.

В тему: Верующие УПЦ Волыни передали 4 тонны гуманитарной помощи в Святогорскую лавру.