Управделами УПЦ рассказал о материнской любви Богородицы

Главное: Матерь Божия становится Заступницей для каждого, кто обращается к Ней.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Всё, что связано в нашей жизни с Пресвятой Богородицей, оставляет в душе неизгладимый след. Её помощь особая. И молитва к Ней никогда не бывает безответной.

Невозможно быть неискренним перед Её образом, как невозможно ребенку лукавить перед любящей и верящей ему матерью...Никто не может утешить лучше, чем Она. И множество иконописных образов Матери Божьей свидетельствуют уже сотни лет об этом. Люди впускают Богородицу в свою жизнь, вверяют Ей самое сокровенное, доверяют свои судьбы, делятся проблемами, просят защиты и Материнского покрова», — отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что Богородица как любящая Мать, молит Сына Божьего о человечестве.

«Материнская забота всегда приносит детям настоящую радость. Они ждут её ласковых слов, теплых рук, особого внимания и душевных разговоров. Ждут с работы, ждут отовсюду. Детство, не наполненное материнской любовью, ущербное. Так же и наша с вами жизнь без молитвенного общения с Матерью Божьей — неполноценная и забытая Богом. Не забывайте своих матерей и всегда помните о Матери Божией! Не обедняйте свою жизнь, не лишайте себя настоящей любви и настоящей радости, детской, неподдельной, которая будет согревать всю жизнь», — призвал управделами УПЦ.

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