Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Управделами УПЦ рассказал о материнской любви Богородицы

Управделами УПЦ рассказал о материнской любви Богородицы

Александра Кудрявцева
14.10.22 11:15
94
Управделами УПЦ рассказал о материнской любви Богородицы

Главное: Матерь Божия становится Заступницей для каждого, кто обращается к Ней.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Всё, что связано в нашей жизни с Пресвятой Богородицей, оставляет в душе неизгладимый след. Её помощь особая. И молитва к Ней никогда не бывает безответной.

Невозможно быть неискренним перед Её образом, как невозможно ребенку лукавить перед любящей и верящей ему матерью...Никто не может утешить лучше, чем Она. И множество иконописных образов Матери Божьей свидетельствуют уже сотни лет об этом. Люди впускают Богородицу в свою жизнь, вверяют Ей самое сокровенное, доверяют свои судьбы, делятся проблемами, просят защиты и Материнского покрова», — отметил митрополит Антоний.

Владыка подчеркнул, что Богородица как любящая Мать, молит Сына Божьего о человечестве.

«Материнская забота всегда приносит детям настоящую радость. Они ждут её ласковых слов, теплых рук, особого внимания и душевных разговоров. Ждут с работы, ждут отовсюду. Детство, не наполненное материнской любовью, ущербное. Так же и наша с вами жизнь без молитвенного общения с Матерью Божьей — неполноценная и забытая Богом. Не забывайте своих матерей и всегда помните о Матери Божией! Не обедняйте свою жизнь, не лишайте себя настоящей любви и настоящей радости, детской, неподдельной, которая будет согревать всю жизнь», — призвал управделами УПЦ.

В тему: Сегодня православные УПЦ празднуют Покров Пресвятой Богородицы.

 
Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

14.10.22 10:16

Жозеп Боррель не уверен в будущем Евросоюза

Автор: Кирило Сахнюк

Дайджест

США превращаются в страну третьего мира
13.10.22 10:54

США превращаются в страну третьего мира

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
ЛГБТ+ превратилось в новую официальную религию США
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал письмо жене Зеленского и выступил против поставок западного оружия в Украину
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
14.10.22 13:26

Спустя полгода в Краматорск пустили поезда
14.10.22 12:57

Дистанционку в школах Киевской области продлили еще на неделю
14.10.22 12:38

Queen представила «потерянную» 34 года назад песню
14.10.22 12:32

Стартовал XVII-й Римский кинофестиваль
14.10.22 12:30

Митрополит УПЦ рассказал, как Полтавская епархия помогает беженцам, военным и нуждающимся
14.10.22 12:23

Стало известно, как долго Россия будет ремонтировать Крымский мост
14.10.22 11:50

Одесская епархия УПЦ передала автомобили военным и медикам
14.10.22 11:50

Британцы сообщили сенсационную новость по Херсону
14.10.22 11:04

SpaceX отказалась финансировать обслуживание Starlink в Украине
14.10.22 10:52

Сегодня православные УПЦ празднуют Покров Пресвятой Богородицы
14.10.22 12:57

Дистанционку в школах Киевской области продлили еще на неделю
14.10.22 09:57

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 64,3 тысячи солдат
13.10.22 15:58

Россия может нанести удар по газотранспортной системе Украины, — Зеленский
13.10.22 15:47

ПАСЕ признала Россию террористическим режимом
13.10.22 14:18

В Минобороны назвали сроки решений по закрытию украинского неба
13.10.22 13:13

В Украине отменили веерные отключения электроэнергии
13.10.22 10:06

Киевскую область атаковали дроны-камикадзе
13.10.22 09:29

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 63,8 тысяч солдат
12.10.22 15:58

ВСУ освободили очередной населенный пункт на Херсонщине
12.10.22 14:45

ВСУ сбили четыре вертолета врага всего за 18 минут
11.10.22 16:35

В Киеве слышны звуки стрельбы
11.10.22 12:13

Путин опасается госпереворота, – The Sun
09.10.22 10:45

В Москве идет большая «чистка» высшего военного руководства?
07.10.22 15:19

Стало известно, в чем сложность деоккупации Луганщины
07.10.22 14:50

США помогут Украине подготовиться к зиме
10.10.22 09:39

В Киеве после обстрелов частично перестало работать метро
11.10.22 16:08

Киевлян попросили не посещать больницы без острой надобности
07.10.22 14:21

Рада приняла закон о добровольном воинском учете для женщин
10.10.22 17:41

Стало известно, когда в Украине устранят проблемы с энергетической инфраструктурой
07.10.22 16:54

Треть украинцев не могут найти работу
Фото и Видео
Queen представила «потерянную» 34 года назад песню
Queen представила «потерянную» 34 года назад песню
Queen представила «потерянную» 34 года назад песню
Queen представила «потерянную» 34 года назад песню
Украина потеряла сразу два военных самолета - Су-24 М и МиГ-29
Украина потеряла сразу два военных самолета - Су-24 М и МиГ-29
Экс-участник Modern Talking Дитер Болен раскритиковал антироссийскую политику Евросоюза
Экс-участник Modern Talking Дитер Болен раскритиковал антироссийскую политику Евросоюза
Программа Кабмина Украины по восстановлению разрушенного жилья не работает, - житель Бородянки
Программа Кабмина Украины по восстановлению разрушенного жилья не работает, - житель Бородянки
В Белгороде обломки ракеты упали на многоэтажку, разрушив верхний этаж
В Белгороде обломки ракеты упали на многоэтажку, разрушив верхний этаж
На Луганщине россияне равняют с землей деоккупированные населенные пункты
На Луганщине россияне равняют с землей деоккупированные населенные пункты
Байден странно оговорился о своем покойном сыне
Байден странно оговорился о своем покойном сыне
На Киевщине пчелы умудрились «разминировать» свой улей
На Киевщине пчелы умудрились «разминировать» свой улей
Киевскую область атаковали дроны-камикадзе
Киевскую область атаковали дроны-камикадзе
Голограмма Владимира Зеленского неожиданно привлекла внимание пользователей Соцсети
Голограмма Владимира Зеленского неожиданно привлекла внимание пользователей Соцсети
fraza.com
Новости блогосферы
04.10.22 18:54

Банкопад в Украине реален?
04.10.22 18:45

Трудовое рабство в Украине закрепляют законодательно
29.09.22 19:43

Смоделированы последствия ядерного удара по центру Киева
27.09.22 16:39

Мир ждет худший с 1949 года обвал рынка

Опрос

Какой будет зима 2022-2023 в Украине?

посмотреть результаты
© 2022 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.