На Ровенщине верующие УПЦ собрали 1,5 тонны продуктов для военного госпиталя

Главное: Церковная община УПЦ села Хоров собрала овощи для военного госпиталя.

Детали: Картофель, свеклу, морковь и другие пищевые продукты общим весом 1,5 тонны собрали верующие УПЦ Петро-Павловской церкви Острожского благочиния.

Помощь передадут воинам, проходящим лечение в военном госпитале Ровно, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Руководство госпиталя передало всем, кто приобщился к доброму делу, благодарность и пожелания скорейшего достижения мира.

Как сообщалось ранее, Ровенская епархия УПЦ проводит масштабную благотворительную акцию в поддержку Защитников Украины.

Акция «УПЦ благодарит ВСУ» продлится две недели. Кроме сбора средств, организаторы планируют раздавать продуктовые наборы семьям погибшим и подготовить серию информационных публикаций о верующих УПЦ в рядах ВСУ.

В тему: В Одессе УПЦ передала помощь переселенцам и инвалидам.